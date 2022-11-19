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    توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف واستبدال رخص القيادة بين الإمارات وأذربيجان

    ١٩.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]

    ‏باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج)

    وقع الفريق أوروج زالوف، نائب وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أذربيجان على هامش زيارته، مع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة، على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان.

    وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وأذربيجان، واستبدالها دون الحاجة لإجراء الاختبار النظري والعملي لتسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة ستسري قيد التنفيذ بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة بناء على التشريعات الوطنية لكلا البلدين.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف واستبدال رخص القيادة بين الإمارات وأذربيجان
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