انخفاض الصادرات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

صدر أذربيجان 301 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر.

قالت هيئة الجمارك في بيان إن قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 6ر320 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن البلد صدر 6ر336 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 4ر342 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.