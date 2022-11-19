أذربيجان: 34 إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 34 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 52 مصابا وتوفي 3 مصابين بالفيروس خلال 19 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و923 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و721 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و972 مريض منهم ويستمر علاج 230 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2084 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و355 ألف و336 فحص طبي.