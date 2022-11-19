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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج

    ١٩.١١.٢٠٢٢ [١٩:٠٢]

    باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف 19 نوفمبر اليوم مرسوما يعفي رئيس وكالة أذرتاج عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على إعفاء أصلان أحمد أغلو أصلانوف عن منصب رئيس هيئة إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج
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