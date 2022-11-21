أذربيجان: 31 إصابة بكورونا في 20 نوفمبر

باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 31 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 29 مصابا بالفيروس خلال 20 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و954 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و750 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و972 مريض منهم ويستمر علاج 232 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1620 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و356 ألف و956 فحص طبي.