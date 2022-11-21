باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104 أورو EUR 1 1.7475 دولار أسترالي AUD 1 1.1294 روبل بيلاروس BYN 1 0.6732 ريال برازيلي BRL 1 0.3162 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0981 كرون دنماركي DKK 1 0.235 لاري جورجي GEL 1 0.6262 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175 دولار كندا CAD 1 1.267 دينار الكويت KWD 1 5.5186 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3726 بيسو المكسيك MXN 1 0.0872 جنيه مصري EGP 1 0.0694 لاي مولدوفا MDL 1 0.0887 كرون النرويج NOK 1 0.1658 زلوتي بولندا PLN 1 0.3715 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.028 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2312 دولار سنغافورة SGD 1 1.233 ريال السعودية SAR 1 0.4523 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1671 دولار تايوان TWD 1 0.0545 ليرة تركيا TRY 1 0.0913 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0424 كرون التشيك CZK 1 0.0717 يوان الصين CNY 1 0.2374 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0116 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4896 كرون السويد SEK 1 0.1589 فرنك سويسرا CHF 1 1.7788 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1255 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.2105 بيسو تشيلي CLP 100 0.1806 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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