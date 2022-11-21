البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104
أورو EUR 1 1.7475
دولار أسترالي AUD 1 1.1294
روبل بيلاروس BYN 1 0.6732
ريال برازيلي BRL 1 0.3162
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0981
كرون دنماركي DKK 1 0.235
لاري جورجي GEL 1 0.6262
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175
دولار كندا CAD 1 1.267
دينار الكويت KWD 1 5.5186
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3726
بيسو المكسيك MXN 1 0.0872
جنيه مصري EGP 1 0.0694
لاي مولدوفا MDL 1 0.0887
كرون النرويج NOK 1 0.1658
زلوتي بولندا PLN 1 0.3715
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.028
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2312
دولار سنغافورة SGD 1 1.233
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1671
دولار تايوان TWD 1 0.0545
ليرة تركيا TRY 1 0.0913
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0424
كرون التشيك CZK 1 0.0717
يوان الصين CNY 1 0.2374
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0116
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4896
كرون السويد SEK 1 0.1589
فرنك سويسرا CHF 1 1.7788
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1255
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2105
بيسو تشيلي CLP 100 0.1806
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك