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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104

    أورو EUR 1 1.7475

    دولار أسترالي AUD 1 1.1294

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6732

    ريال برازيلي BRL 1 0.3162

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0981

    كرون دنماركي DKK 1 0.235

    لاري جورجي GEL 1 0.6262

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

    دولار كندا CAD 1 1.267

    دينار الكويت KWD 1 5.5186

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3726

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0872

    جنيه مصري EGP 1 0.0694

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0887

    كرون النرويج NOK 1 0.1658

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3715

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.028

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2312

    دولار سنغافورة SGD 1 1.233

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1671

    دولار تايوان TWD 1 0.0545

    ليرة تركيا TRY 1 0.0913

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0424

    كرون التشيك CZK 1 0.0717

    يوان الصين CNY 1 0.2374

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0116

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4896

    كرون السويد SEK 1 0.1589

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7788

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1255

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2105

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1806

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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