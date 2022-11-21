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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري دفاع أذربيجان وإسرائيل

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤١]

    باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والاذربيجاني بنيامين غانس وذاكر حسنوف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجانبين تبادلا خلال المحادثة وجهات النظر حول آفاق التعاون العسكري الفني الثنائي. استذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بسرور زيارته لأذربيجان.

    وأشار بنيامين غانس إلى أن العلاقات الاذربيجانية الإسرائيلية تقوم على الصداقة والثقة المتبادلة وأعرب عن امتنانه لقرار فتح سفارة أذربيجان في تل أبيب.

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