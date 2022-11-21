أذربيجان: تطعيم 297 جرعة من لقاح كورونا في 20 نوفمبر

باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 297 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 65 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و56 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 146 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و30 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و918 ألف و769 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و391 ألف و868 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و216 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و390 ألف و55 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و630 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.