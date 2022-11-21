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    تصدير 3515 نوع من المنتجات خلال 10 أشهر

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

    صدرت أذربيجان 3515 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 34 مليارا و711.4 مليون دولار أمريكي خلال 10 أشهر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 3515 نوع من المنتجات خلال 10 أشهر
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