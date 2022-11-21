تصدير 3515 نوع من المنتجات خلال 10 أشهر
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٤]
باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان 3515 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 34 مليارا و711.4 مليون دولار أمريكي خلال 10 أشهر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٦]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٢]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:١١]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٥:١١]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٩]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٦]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
١٩.١١.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٥٦]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
١٩.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٣٩]
١٩.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك