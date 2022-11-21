باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج) صدرت أذربيجان 3515 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 34 مليارا و711.4 مليون دولار أمريكي خلال 10 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 3515 نوع من المنتجات خلال 10 أشهر

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