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    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 10 أشهر من روسيا

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – أكتوبر للعام الحالي من روسيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان معظم المنتجات استوردت خلال 10 أشهر من روسيا وتركيا والصين حيث بلغت قيمة الواردات من روسيا مليارين و148.6 مليون دولار ومن تركيا مليار و833.9 مليون دولار ومن الصين مليار و693.1 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 10 أشهر من روسيا
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