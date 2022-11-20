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    أقاليم


    قرية نوسوس لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال

    ٢٠.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية نوسوس لمحافظة جبرائل على سفح الجبل. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ أيام الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 23 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية نوسوس لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال
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