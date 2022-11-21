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    أذربيجان تصدر منتجات إلى 178 دولة خلال 9 اشهر

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:١٩]

    باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 178 دولة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 121 دولة واستيرادها من 164 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 178 دولة خلال 9 اشهر
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