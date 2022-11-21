أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 4 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٣]
باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 3 مليارات و986.6 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 197.3 مليون دولار خلال شهر.
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