أذربيجان يصدر 409.2 ألف طن من الميثانول
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٢]
باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)
صدر البلد خلال 10 أشهر من العام الجاري 409.2 ألف طن من الميثانول بقيمة 112.8 مليون دولار.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن البلد لم يصدر من الميثانول خلال الفترة عينها من عام 2021.
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