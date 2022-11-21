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    300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٦]

    مينسك، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – أكتوبر لهذا العام من 300 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حجم صادرات أذربيجان الى بيلاروس بقيمة 87.7 مليون دولار بينما بلغ حجم استيرادها 211.5 مليون دولار.

    كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في فترة يناير - ديسمبر في العام الماضي 424.5 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس
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