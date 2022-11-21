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    ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٤]

    باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

    ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 17 في المائة بالقيمة الحقيقية و5.8 في المائة خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت مليارين و116.8 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى تركيا (24.2 في المائة) وروسيا (28.4 في المائة) وجورجيا (6.8 في المائة) وسويسرا (6.4 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (3 في المائة) وإيطاليا (2.1 في المائة) وأوزبكستان (1.4 في المائة) وكازاخستان (2.8 في المائة) ورومانيا (2.3 في المائة) والهند (1.4 في المائة) والصين (1.2 في المائة) وبيلاروس (1.2 بالمائة) وأوكرانيا (1.3 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية
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