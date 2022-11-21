إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية

باكو، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والهند في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 10 أشهر.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 17 مليارا و95.2 مليون دولار أمريكي والى تركيا 3 مليارات و224 مليون دولار وإلى الهند مليار و585.6 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 17 مليارا و354 مليون دولار ومع تركيا 5 مليارات و57.9 مليون دولار ومع روسيا مليارين و867.7 مليون دولار.