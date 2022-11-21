باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج) يعقد اليوم في مركز حيدر علييف حفل بمناسبة يوم مرور 30 عاما على تأسيس حزب أذربيجان الجديد. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني رئيس حزب أذربيجان الجديد إلهام علييف ألقى كلمة في الحفل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في الحفل المكرس لمرور 30 عاما على تأسيس حزب أذربيجان الجديد

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