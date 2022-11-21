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    زلزال يهز جزيرة كريت

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]

    أثينا، 21 نوفمبر، (اذرتاج)

    أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل اليوم بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت.

    أفادت وكالة اذرتاج ان مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 80 كيلومترا وعلى بعد 129 كيلومتر شمال شرق مدينة هيراكليون حيث يعيش حوالي 137 ألف شخص. لا توجد تقارير عن وقوع اصابات او اضرار.

    AZERTAG.AZ :زلزال يهز جزيرة كريت
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