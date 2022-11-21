لجنة الانتخابات المركزية: توكايف فاز في الانتخابات الرئاسية بـ 31ر81 في المائة من الأصوات

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

حصل الرئيس الحالي في كازاخستان قاسم جومرد توكايف على 31ر81 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية نورلان أبديروف إن الرئيس توكايف حصل على أصوات 6456392 ناخب ويليه مرشح حزب آؤل (القرية) جيقولي دائرابايف بـ 42ر3 في المائة ثانيا والمرشح الاقتصادي ميرم قاجيكن بـ 53ر2 في المائة ثالثا فيما لم يصوت 8ر5 في المائة من الناخبين لأي مرشح.

يذكر أن توكايف قد حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة المنظمة في 9 يونيو عام 2019م على 69ر70 في المائة من الأصوات.

يشار الى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان نظمت الأحد الأمس بتنافس 6 مرشحين وسجلت مستوى إقبال الناخبين عند 44ر69 في المائة.