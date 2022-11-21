باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية دورد تشينار لمحافظة فضولي في ضفة نهر كوندالانتشاي في الأراضي السهلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي والزراعة.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية أيام الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في 20 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.