باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 نوفمبر اليوم النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نائب البرلمان التركي من إسطنبول نعمان قرتلموش.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يستقبل النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي

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