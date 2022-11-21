  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يستقبل النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 نوفمبر اليوم النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نائب البرلمان التركي من إسطنبول نعمان قرتلموش.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٨:١١]
    الرئيس علييف يتصل هاتفيا بنظيره الكازاخستاني
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]
    الرئيس علييف يستقبل رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
    الرئيس علييف استقبل الأمين العام للمؤتمر الدولي للأحزاب الآسيوية
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
    الرئيس علييف يلتقي بعضو مكتب المجلس الأعلى لحزب يئدينايا روسيا الروسي
    الرئيس علييف يستقبل النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي