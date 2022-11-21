الرئيس علييف يستقبل النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 نوفمبر اليوم النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي نائب البرلمان التركي من إسطنبول نعمان قرتلموش.
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