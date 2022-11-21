انطلاق "أيام الناتو" بباكو

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

انطلقت "أيام الناتو" بباكو في إطار برنامج التعاون للشراكة الفردية لعام 2022 بين وزارة الدفاع والناتو".

أفادت أذرتاج ان نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المتحالفة في أوروبا الاميرال قونشتين بروسدال، الذي يزور البلد بهذه المناسبة، سيجري العديد من اللقاءات في أذربيجان.

ستقدم عروض في المواضيع المختلفة في إطار "أيام الناتو" التي ستستمر حتى 25 نوفمبر.