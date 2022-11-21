  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    انطلاق "أيام الناتو" بباكو

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٩]

    باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

    انطلقت "أيام الناتو" بباكو في إطار برنامج التعاون للشراكة الفردية لعام 2022 بين وزارة الدفاع والناتو".

    أفادت أذرتاج ان نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المتحالفة في أوروبا الاميرال قونشتين بروسدال، الذي يزور البلد بهذه المناسبة، سيجري العديد من اللقاءات في أذربيجان.

    ستقدم عروض في المواضيع المختلفة في إطار "أيام الناتو" التي ستستمر حتى 25 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :انطلاق "أيام الناتو" بباكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
    مواقع الجيش الاذربيجاني في فضولي وخوجاوند تتعرض لاطلاق النار الأرميني
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
    مكالمة هاتفية بين وزيري دفاع أذربيجان وإسرائيل
    ١٧.١١.٢٠٢٢ [٢١:١٩]
    الجيش الأذربيجاني يمنع من نشاطات العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية
    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎١]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور أكاديمية ديفيد أغماشينيبيلي للدفاع الوطني في جورجيا
    انطلاق "أيام الناتو" بباكو