وفد بورصة باكو يشاركون في مؤتمر دولي بكازاخستان
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٩]
باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)
حضر وفد بورصة باكو والشركات الاستثمارية الأعضاء فيها المؤتمرَ المالي الدولي " ESG- آلية جديدة لتطوير سوق الأوراق المالية" في مقر بورصة كازاخستان.
أفادت أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات حول سبل التعاون مع بورصة كازاخستان وتطوير أسواق الأوراق المالية.
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