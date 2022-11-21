باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج) حضر وفد بورصة باكو والشركات الاستثمارية الأعضاء فيها المؤتمرَ المالي الدولي " ESG- آلية جديدة لتطوير سوق الأوراق المالية" في مقر بورصة كازاخستان. أفادت أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات حول سبل التعاون مع بورصة كازاخستان وتطوير أسواق الأوراق المالية.

AZERTAG.AZ : وفد بورصة باكو يشاركون في مؤتمر دولي بكازاخستان

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