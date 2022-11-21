الرئيس علييف يلتقي بعضو مكتب المجلس الأعلى لحزب يئدينايا روسيا الروسي

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 نوفمبر اليوم بعضو مكتب المجلس الأعلى لحزب يئدينايا روسيا الروسي نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لدى المجلس الاتحادي الروسي أندريه كليموف.

هنأ الضيف الرئيس إلهام علييف بمناسبة الإنجازات المهمة التي أحرزها أذربيجان خلال السنوات الأخيرة والنجاح والذكرى السنوية الـ30 لتأسيس حزب يئني أذربيجان (أذربيجان الجديدة).

اعبر رئيس الدولة عن الارتياح من الكلام الطيب والتهنئة.

وخلال المحادثة أشار الطرفان الى تطور العلاقات الأذربيجانية الروسية الثنائية في جميع المجالات بنجاح مع التعبير عن اليقين من مواصلة توسع العلاقات الثنائية.

وذُكر في اللقاء تحقيق التعاون الناجح بين حزبي يئني أذربيجان ويئدينايا روسيا وتبودل وجهات نظر حول الآفاق.