الرئيس علييف استقبل الأمين العام للمؤتمر الدولي للأحزاب الآسيوية

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 نوفمبر الأمين العام للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية جو بيونغ جاي.

هنأ الضيف رئيس الدولة بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لحزب يئني أذربيجان (أذربيجان الجديدة).

ونقل تهانيه الى الرئيس إلهام علييف بمناسبة النجاح الذي أحرزها الحزب وبالإنجازات التي حققها البلد.

ابلغ رئيس الدولة الامتنان من الكلام الطيب والتهاني.

وشُدد في اللقاء على أهمية مؤتمر خاص في موضوع "السلام والأمن: دور الأحزاب السياسية" ينظم غدا في باكو.

وخلال المحادثة أشار الطرفين الى إسهام البلد مساهمات هامة في نشاط المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الأسيوية مع التعبير عن اليقين من مواصلة التعاون الناجح.