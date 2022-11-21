الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير ومنتجاتها من روسيا والدنمارك وألمانيا

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور إنفلونزا الطيور الخطيرة في في مناطق هسن في ألمانيا وزيلاند في الدنمارك وفي ولاية سخالين في الاتحاد الروسي.

وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد الطير الحي والبيض من الحاضنة ولحم الطير والمعدات المستخدمة في حفظ الطيور وتقطيعها وتجهيزها وأعلاف الدواجن ومضافات أعلاف الدواجن والمنتجات الجاهزة من لحم الطير من جميع الأنواع من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.