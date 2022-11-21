  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير ومنتجاتها من روسيا والدنمارك وألمانيا

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور إنفلونزا الطيور الخطيرة في في مناطق هسن في ألمانيا وزيلاند في الدنمارك وفي ولاية سخالين في الاتحاد الروسي.

    وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد الطير الحي والبيض من الحاضنة ولحم الطير والمعدات المستخدمة في حفظ الطيور وتقطيعها وتجهيزها وأعلاف الدواجن ومضافات أعلاف الدواجن والمنتجات الجاهزة من لحم الطير من جميع الأنواع من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير ومنتجاتها من روسيا والدنمارك وألمانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
    رئيس "أسان" يلتقي ممثلي شركات استونية
    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
    الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير ومنتجاتها من روسيا وهنغاريا وصربيا
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
    نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف زارت مركز التنمية الشاملة والإبداع لدى وكالة الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي دوست
    ٠٢.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]
    وزير العمل الروماني يزور مركز "دوست" للنمو الشامل والابداع
    الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير ومنتجاتها من روسيا والدنمارك وألمانيا