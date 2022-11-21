السفارة الاذربيجانية في العراق تقيم حفلا بمناسبة اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

اقامت السفارة الاذربيجانية في بغداد بالتعاون مع جمعية الصداقة العراقية الاذربيجانية احتفالية وفعاليات علمية وثقافية شارك بها العديد من اساتذة الجامعات والكتاب والادباء والمثقفين من العراق واذربيجان في قاعة بابل بالمركز الثقافي النفطي يوم السبت المصادف 19 تشرين الثاني الحالي بمناسبة اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة في أذربيجان.

استهل الحفل القائم بالأعمال بسفارة اذربيجان في العراق نصير محمدوف بكلمة ترحيبية اكد فيها على اهمية هذه المناسبة التاريخية بعد تحرير هذه المدينة التي هي جوهرة اذربيجان من الاحتلال الارمني الغاشم في حرب التحرير .. حرب الـ 44 يوما من قبل الجيش المغوار تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، وهي المدينة المهمة للشعب الاذربيجاني ولكافة الشعوب الاسلامية ، واشار الى دورها الثقافي والفني في تطور الادب والشعر والثقافة في قره باغ وشوشا الى جانب مدن اذربيجانية اخرى، بحيث اصبحت مدينة شوشا الواقعة في موقع جغرافي مهم ومزدهر مركزا ثقافيا مهما برز وترعرع فيه العديد من الشعراء والادباء والفنانين، مما اثمر الى نتاجات ادبية وفنية رائعة واعمالا شعرية خالدة في حياة الشعب الاذربيجاني.

وتحدث بعد ذلك الدكتور معتز محي عبد الحميد رئيس جمعية الصداقة العراقية الاذربيجانية عن هذه المناسبة المهمة والعظيمة في حياة الشعب الاذربيجاني، مؤكدا ان مدينة شوشا التي توصف بجوهرة اذربيجان بأنها اكثر من مجرد مدينة بالنسبة للشعب الاذربيجاني، لما لها من مكانة عظيمة في حياة الشعب الاذربيجاني وبقية الشعوب المحبة للسلام في جميع بقاع العالم، وان فرحة الاذربيجانيين في تحرير اراضيهم المحتلة هي فرحة للكل العراقيين ايضا، وهذا ما شاهده عندما زار مدية شوشا مرتين هذا العام وألف كتابا بذلك، حيث لمس عن قرب معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن واستعداد كل الشعب الاذربيجاني للدفاع عن ارضه ومدنه المقدسة ضد العدوان الارمني وتدخله السافر في الاراضي المحررة. بعدها تحدثت الدكتورة نظلة الجبوري الاستاذة في علم التصوف والفكر الاسلامي في جامعة الامام الكاظم قائلة في بحثها القيم: حاولـــــــــــــــتُ صياغة إجابات عمّا طرحــــــــــــــــــــتُ من تساؤلات حول مدينة شوشا الأذربيجانية: لماذا شوشا من بين المدن الأذربيجانية؟ وما تعنيه لدى الأذربيجانيين؟ وماذا تضمنتْ من شواهد تراثية؟ وما تمتعت به لديهم من حضور روحي؟ ولِمَ حظيتْ به من موقف هنا وموقف هنا إسلامياً ودولياً وثقافياً؟ وتسميتهــــــــــــــــــــا عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2023، وهو ما أقرته المنظمة الدولية للثقافة التركية (توركصوي) لوزراء الثقافة في الدول الناطقة بالتركية.

وبعدما بحثـــــــــــــتُ ودققــــــــــــــــــتُ فيما تعنيه هذه الحاضرة بالنسبة للأذربيجانيين، وجـــــــــــــــــــدتُ ما تضمنته من معانٍ ودلالات تفردتْ بها عن غيرها من المدن الأذربيجانية الأخرى، وقد حددتُ هذه الدلالات وما انطوتْ عليه من معانٍ، بــــــــــــــــــــــــ:

∙ الدلالة التاريخيــــــــــة ..

تعدُّ مدينة شوشا (بالأذرية ــــــــ Şuşa ) إحدى مدن إقليم قره باغ، إذْ بنيت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي على هضبة تقع على ارتفاع 1300 ــــــ 1600 متراً فوق سطح البحر، فوصفتْ بـــــــ (جوهرة أذربيجان)، وهي مدينة عريقة قديمة قِـــــــــــــــــدَمْ التاريخ الأذربيجاني وثرائه الحضاري: ثقافة وأدباً، شعراً وموسيقى، فكراً وتراثاً، ومعلماً شاخصاً للمنحى الصوفي ــــــ الروحي لمسلمي أتراك أذربيجان، بدلالة ما تميزت به من معالم معمارية ذات بعد تاريخي أثري، تجسدها قلعتها المشهورة بقلعة شوشا أو قلعة بانآباد أو (باناه أباد قلعه سي) إذ أمر بتشييدها (باناه علي خان قره باغ (1693 ـــــ 1763م) ، عام 1752م كي تصد هجمات الأعداء عنها، والحفاظ على معالمها وتاريخها وأصولها الأذربيجانية ـــــــ التركية؛ تاريخها المنقوش على لوحة مازالت تشكل شعاراً لشوشا، مكونة من صورة نمر: دلالة على القوة والنار، وصورة حصان قره باغ في الوادي الأخضر: دلالة على الأصالة.

∙ الدلالة الثقافيــــــــــــــــــة ..

تحولتْ شوشا ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي الى مركز ثقافي متفرد، فصارت تُعرَف لدى الأذريين لعراقتها وتراثها وإرثها الحضاري بـــ (معبد الفن القوقازي)، و(مركز الموسيقى الأذربيجانية) و(مهد أول أوبرا في الشرق)، لتفردها بصناعة الآلات الموسيقية الشرقية الوطنية الأذرية كـــ: (الكمان والعود والطبول)، ولشهرة ملحنيها وموسيقييها، ومنهم: (جبار قار ياغدي أوغلو) و(قربان بيريموف) و(خان شوشينسكي) و(عزير حاجييوف = حاجبكوف) و(رشيد بيهبودوف) و(نيازي) و(فكرت أميروف). كما تميزت بأعلام الشعر الأذربيجاني، كــــــ: الشاعرة (خورشيدبانو ناتوان) و(قاسم باي ذاكر) و(مير محسن نواب).

∙ الدلالة الفكريـــــــــــــــــــة ..

وشوشا موطناً للعديد من الكُتّاب والمفكرين المميزين، كـــــ: المفكر (فريدون باي كوجارلي) والكُتّاب (خورشيد بانو ناتافان) و(قاسم باي ذاكر) و(سليمان ثاني أخوندوف) والكاتب (عبد الرحيم باي حق وردييف) و(نجف باي وزيرف). وهي أيضاً موطن الكاتب (أحمد آغا أوغلو)، الذي يُعدُّ من أبرز شخصيات تاريخ الفكر التركي، والذي قضى حياته بين أذربيجان وتركيا.

∙ الدلالة التراثية ــــ الروحية ..

ضمت شوشا بين حناياها الأضرحة والمساجد للدلالة على ماهية البعد الروحي الإسلامي. ويُعدُّ المسجد الذي شيدته على نفقاتها (جوهر آغا ابنة إبراهيم خان)، وصممه المهندس المعماري الشهير (كربلاي صفي خان) من أبرز صروحها الأثرية في القرن التاسع عشر، الى جانب مساجدها الأخرى، كـــــ: مسجد (أشاغي جوهر آغا)، ومسجد (يوخاري جوهر آغا)، ومسجد (جولفالر)، ومسجد (حاجي يوسيفلي)، ومسجد (كوجارلي)، ومسجد (ماماي)، ومسجد (ماردنلي)، ومسجد (قويولق)، ومسجد (ساعتلي)، ومسجد (سيدلي)، ومسجد (جول قالى)، ومسجد (خوجا مرجنلي)، ومسجد (تازي محلى)، وكنيسة (غازانشي)؛ الى جانب المتاحف والمسارح ولاسيما مسرح شوشا الذي يرجع تاريخ تشييده الى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

وتحدث بعدها الدكتور اللواء المتقاعد عماد علو قائلا:

في31.03.2022 وخلال اجتماع لمجلس وزراء الثقافة في المنظمة الدولية للثقافة التركية "توركصوي" في ولاية بورصة التركية تم الاتفاق على اختيار مدينة شوشا الأذربيجانية عاصمة الثقافة للعالم التركي للعام 2023. بعد أن كانت ولاية بورصة التركية العاصمة الثقافية للعالم التركي خلال عام 2022. وبعد هذا الاختيار في شهر حزيران 2022 أعلن الرئيس الأذربيجاني الهام علييف مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية للعام 2022.

وبين في كلمته ثقل مدينة شوشا التاريخي قائلا : وهنا لابد أن نتساءل لماذا كل هذا الاهتمام بمدينة شوشا الاذربيجانية وما هو ثقلها الثقافي في ليس فقط في الثقافة الأذربيجانية بل حتى في ثقافة العالم التركي؟ بعد تحرير مدينة شوشا من الاحتلال الارمني في 8 نوفمبر عام 2020، في اليوم ذاته خاطب الرئيس إلهام علييف شعبه بمناسبة تحرير شوشا، مُعلِناً أن هذه المدينة؛ وهي تاج قره باغ؛ سوف تنتعش في أسرع وقت، وسوف تُعيد شهرتها السابقة. وهكذا صارت شوشا التي كانت تحت وطأة الاحتلال خلال 30 عاما رمزاً لتحرير قره باغ، ورمزاً للعدالة والسلام والأمن، ناهيك عن كونها مركزا" للإشعاع الثقافي والحضاري ثقافياً. ومن هذه الزاوية، يحظى إعلان الرئيس الأذربيجاني السيد الهام علييف مدينة شوشه عاصمة الثقافة الأذربيجانية للعام ٢٠٢٢ وكذلك إعلان اختيار مدينة شوشة الأذربيجانية عاصمة الثقافة للعالم التركي للعام 2023. دليلا" على الأهمية الثقافية والحضارية لمدينة شوشا الأذربيجانية التي أضحت بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني أحد المراكز السياحية العالمية الأكثر وروعةً، وما يعزز روعته عمق جذور الثقافة والادب الاذربيجاني، الذي تتميز به مدينة شوشا الاذربيجانية.

بعدها تحدث الدكتور محمد عبد مرزوك الجنابي من كلية الاداب – الجامعة العراقية قائلا : تمتاز التجارب الحضارية التي مرت بلدانها بظروف عصيبة بانها تجارب رصينة لشعوب خاضت مرارة الحروب وتداعياتها لعقود عديدة. ومنها الشعب الاذربيجاني المسلم الشقيق.

واذا كانت هذه التجارب قد اخذت مأخذها الصعب والقاسي من شعب ابى الظلم والاحتلال فان التجربة التي مر بها لا شك انها جلّت مهارة شعبه المبدع والذي نفض غبار الاحتلال بكل ما فيه سريعا ليستعيد حيويته التي جبل عليها كشعب مسلم محب للابداع والبناء والحضارة .

وفي إحصائية سريعة فقد خرب الاحتلال لمدينة شوشة ما يقرب 600 من المعالم التاريخية، منها مساجد وقصور، وبحدود 22 مدرسة، 8 بيوت الثقافية، 31 مكتبة، 2 دور السينما، 8 متاحف، منها متحف شوشا التاريخي، فرع متحف السجاد اذربيجان في شوشا، مصنع الآلات الموسيقية الشرقية الوحيد في القوقاز. وكذلك فقد استلبت حوالي 5000 قطعة من متحف المدينة التاريخية، وأكثر من 300 قطعة من متحف بيت عزير حجيبيلي، وما يقارب 400 قطع من متحف بيت بولبول، و100 قطعة من متحف البيت للموسيقار الرسام مير محسن نواب.

وانما اوردنا هذه الإحصائية لنوازن بها حجم التحدي الذي مرت به مدينة شوشة ذلك ان الأمور انما تقاس بالنسبية دائما فما حققه اهل شوشة في المجال الحضاري انما يقرن بحجم الأذى الذي نالهم نتيجة عقود من الاحتلال.

واختتم الدكتور فراس فلاح المرسوي الطبيب في وزارة الصحة العراقية والباحث في تاريخ اذربيجان المعاصر معربا عن احترامه وتقديره لشعب اذربيجان وقائدهم الملهم بهذا النصر البهي في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني .

وخلال مشاركتهم في الحفل عبر الاتصال المرئي، تحدث كل من الأستاذ الدكتور إمام ويردي حميدوف رئيس القسم لدى معهد الادب الاذربيجاني في الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم والدكتور إلنور مصطفايف الباحث في معهد الاستشراق لدى الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم وشيخعلي علييف رئيس القسم العربي لدى وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للانباء، عن الجوانب التاريخية والثقافية والأدبية لمدينة شوشا.