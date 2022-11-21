سفير جمهورية أذربيجان يسلم وزير الخارجية الكويتي نسخةً من أوراق اعتماده

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت أميل كريموف وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.