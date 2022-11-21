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    وزير الخارجية يرحب بالقرار الأذربيجاني بفتح مكتب تمثيلي للبلد في رام الله

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]

    باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)

    رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار الذي وافق البرلمان الأذربيجاني عليه والذي يقضي بفتح مكتب تمثيلي لدى دولة فلسطين، واعتبره "انتصارا جديدا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين على طريق تجسيدها على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يرحب بالقرار الأذربيجاني بفتح مكتب تمثيلي للبلد في رام الله
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