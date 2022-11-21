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    الرئيس علييف يستقبل رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي

    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 نوفمبر اليوم رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي اكتام هايتوف.

    هنأ اكتام هايتوف باسمه وباسم رئيس أوزبكستان شوكت مير ضيائيف الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لحزب يئني أذربيجان (أذربيجان الجديد) ناقلا أطيب تمنيات رئيس أوزبكستان الى الرئيس إلهام علييف. واكد هايتوف على أن الرئيس مير ضيائيف يشيد بالعلاقات المتبادلة مع أذربيجان.

    واعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من التهاني فيما طلب بنقل أطيب تمنياته الى الرئيس الأوزبكي.

    وقال الرئيس إلهام علييف انه قد سافر الى أوزبكستان 3 مرات خلال هذه السنة متذكرا بامتنان لقاءاته بالرئيس شوكت مير ضيائيف.

    وأشير خلال المحادثة الى أهمية كفاءة التعاون بين حزب أذربيجان الجديد والحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي والى أهمية الزيارات المتبادلة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي
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