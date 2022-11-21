مواقع الجيش الاذربيجاني في فضولي وخوجاوند تتعرض لاطلاق النار الأرميني
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج)
تعرضت مواقع الجيش الأذربيجاني في أراضي محافظتي فضولي وخوجاوند لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 10:00 الى الساعة 14:25 في 21 نوفمبر.
أفادت أذرتاج ان مواقع الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل لإسكات نقاط النيران.
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