الرئيس علييف يتصل هاتفيا بنظيره الكازاخستاني

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا 21 نوفمبر برئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف.

هنأ رئيس الدولة قاسم جومرد توكايف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له دوام النجاح وموفور الصحة في فعالياته الرئاسية من اجل تنمية ورفاهية كازاخستان بما فيه الإصلاحات المنفذة.

عبر قاسم جومرد توكايف عن الشكر على الاهتمام والتهنئة للرئيس إلهام علييف.

وخلال المكالمة الهاتفية تذكر الجانبان بامتنان اللقاءات المنظمة ضمن الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس الكازاخي أذربيجان وكذلك التي عقدت في استانا شهر أكتوبر على هامش اجتماع الرؤساء مع الإشارة الى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال تلك اللقاءات تنفيذا ناجحا.

دعا قاسم جومرد توكايف رئيس أذربيجان لزيارة رسمية لبلاده.

وقبلت الدعوة بامتنان.

واعبر رئيسي الدولتين خلال المكالمة الهاتفية عن يقينهما من مواصلة تطور علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين وتبادلا وجهات نظر حول الشؤون ذات الاهتمام المشترك.