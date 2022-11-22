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    الممثلية الأذربيجانية لدى الناتو تشارك في الحفل الخيري للحلف

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٩]

    باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

    أقيم الحفل الخيري في مقر حلف الناتو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الممثلية الأذربيجانية لدى الناتو شاركت في الحفل. عرضت المنتجات المختلفة الأذربيجانية الصنع والاكلات الشعبية في الاجنحة الأذربيجانية التي أعدت بدعم ورعاية شركة "سافالان".

    AZERTAG.AZ :الممثلية الأذربيجانية لدى الناتو تشارك في الحفل الخيري للحلف
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