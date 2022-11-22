  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تشارك في دورة الجمعية البرلمانية للناتو

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]

    باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

    يشارك وفد أذربيجان في الدورة الـ68 للجمعية البرلمانية للناتو.

    أفادت أذرتاج ان الدورة الـ68 للجمعية البرلمانية للناتو، التي تقام في مدينة مدريد تجمع تحت سقفها ممثلي 30 بلدا عضوا في الحلف، كذلك البلدان الشريكة.

    تناقش في الحدث آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا والمفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، الذي تم تبنيه في اجتماع قمة الحلف في مدريد في 30-28 يونيو، وسياسة الناتو للدفاع والردع، الامن السيبراني وامن الطاقة والتغير المناخي.

    من المقرر ان يلقي ينس ستولتينبرغ الأمين العام للناتو كلمة في الحدث.

    يشارك في الدورة ممثلو المندوبية الأذربيجانية لدى الناتو والمجلس الوطني.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في دورة الجمعية البرلمانية للناتو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٢]
    نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    باكو تستضيف مؤتمرا خاصا في موضوع "الأمن والتعاون: دور الأحزاب السياسية"
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
    وزير الخارجية يرحب بالقرار الأذربيجاني بفتح مكتب تمثيلي للبلد في رام الله
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:١١]
    سفير جمهورية أذربيجان يسلم وزير الخارجية الكويتي نسخةً من أوراق اعتماده