أذربيجان تشارك في دورة الجمعية البرلمانية للناتو

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

يشارك وفد أذربيجان في الدورة الـ68 للجمعية البرلمانية للناتو.

أفادت أذرتاج ان الدورة الـ68 للجمعية البرلمانية للناتو، التي تقام في مدينة مدريد تجمع تحت سقفها ممثلي 30 بلدا عضوا في الحلف، كذلك البلدان الشريكة.

تناقش في الحدث آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا والمفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، الذي تم تبنيه في اجتماع قمة الحلف في مدريد في 30-28 يونيو، وسياسة الناتو للدفاع والردع، الامن السيبراني وامن الطاقة والتغير المناخي.

من المقرر ان يلقي ينس ستولتينبرغ الأمين العام للناتو كلمة في الحدث.

يشارك في الدورة ممثلو المندوبية الأذربيجانية لدى الناتو والمجلس الوطني.