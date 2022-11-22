مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 22 نوفمبر، )أذرتاج(

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية في قرية قونشلي لمحافظة باساركيتشار وقرية جينارلي لمحافظة طوفوزقالا من الساعة 22:10 الى الساعة 23:25 في 21 نوفمبر النيران باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية أستاف لمحافظة داشكسن وقرية كوخانبي لمحافظة طوفوز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظتي خوجاوند وفضولي تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 16:50 في 21 نوفمبر الى الساعة 01:05 في 22 نوفمبر.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.