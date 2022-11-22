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    تركيا تعلن تحييد 184 إرهابيا في عملية "المخلب - السيف"

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٩]

    باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

    أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين، تحييد 184 إرهابيا منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف" بدعم بري وجوي، فجر الأحد.

    جاء ذلك في كلمة خلال تواجده في مركز العمليات التابع لقيادة القوات البرية، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

    وأوضح أكار أنه تم خلال عملية "المخلب - السيف"، استهداف مناطق قنديل وآسوس وهاكورك في شمال العراق، وعين العرب ومنبج ومنطقة زور مغار وتل رفعت والجزيرة والمالكية في شمال سوريا.

    وأضاف أكار أنه تم تدمير 89 هدفاً، من بينها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات تابعة للإرهابيين في المرحلة الأولى من العملية.

    وذكر أكار أن الأنشطة العسكرية تتم بموجب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان حول وجوب "تدمير الإرهاب في مصدره".

    وتابع قائلا: "الإرهابيون الذين لم يتمكنوا من مواجهة جنودنا، قاموا بمحاولات دنيئة. إنهم في حالة ذعر وخوف. سنواصل القيام بما يلزم لجعل انهيار التنظيم الإرهابي (بي كي كي/ واي بي جي) دائما".

    وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

    مصدر: الأناضول

    AZERTAG.AZ :تركيا تعلن تحييد 184 إرهابيا في عملية "المخلب - السيف"
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