أذربيجان: 21 إصابة بكورونا في 21 نوفمبر

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3 مصابين وتوفي مصاب بالفيروس خلال 21 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و975 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و753 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و973 مريض منهم ويستمر علاج 249 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1975 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و358 ألف و931 فحص طبي.