أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 21 نوفمبر
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥]
باكو، 22 نوفمبر، (اذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 21 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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