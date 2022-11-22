باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104 أورو EUR 1 1.7439 دولار أسترالي AUD 1 1.1257 روبل بيلاروس BYN 1 0.6731 ريال برازيلي BRL 1 0.3202 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0984 كرون دنماركي DKK 1 0.2345 لاري جورجي GEL 1 0.6262 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177 دولار كندا CAD 1 1.266 دينار الكويت KWD 1 5.515 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3713 بيسو المكسيك MXN 1 0.087 جنيه مصري EGP 1 0.0694 لاي مولدوفا MDL 1 0.0887 كرون النرويج NOK 1 0.1661 زلوتي بولندا PLN 1 0.3713 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.028 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2169 دولار سنغافورة SGD 1 1.2317 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1679 دولار تايوان TWD 1 0.0545 ليرة تركيا TRY 1 0.0913 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0409 كرون التشيك CZK 1 0.0717 يوان الصين CNY 1 0.2377 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0151 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4897 كرون السويد SEK 1 0.159 فرنك سويسرا CHF 1 1.7768 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1257 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.1995 بيسو تشيلي CLP 100 0.1805 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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