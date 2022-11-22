البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104
أورو EUR 1 1.7439
دولار أسترالي AUD 1 1.1257
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3202
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0984
كرون دنماركي DKK 1 0.2345
لاري جورجي GEL 1 0.6262
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.266
دينار الكويت KWD 1 5.515
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3713
بيسو المكسيك MXN 1 0.087
جنيه مصري EGP 1 0.0694
لاي مولدوفا MDL 1 0.0887
كرون النرويج NOK 1 0.1661
زلوتي بولندا PLN 1 0.3713
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.028
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2169
دولار سنغافورة SGD 1 1.2317
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1679
دولار تايوان TWD 1 0.0545
ليرة تركيا TRY 1 0.0913
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0409
كرون التشيك CZK 1 0.0717
يوان الصين CNY 1 0.2377
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0151
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4897
كرون السويد SEK 1 0.159
فرنك سويسرا CHF 1 1.7768
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1257
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.1995
بيسو تشيلي CLP 100 0.1805
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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