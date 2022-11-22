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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٣]

    باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0104

    أورو EUR 1 1.7439

    دولار أسترالي AUD 1 1.1257

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3202

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0984

    كرون دنماركي DKK 1 0.2345

    لاري جورجي GEL 1 0.6262

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.266

    دينار الكويت KWD 1 5.515

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3713

    بيسو المكسيك MXN 1 0.087

    جنيه مصري EGP 1 0.0694

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0887

    كرون النرويج NOK 1 0.1661

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3713

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.028

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2169

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2317

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1679

    دولار تايوان TWD 1 0.0545

    ليرة تركيا TRY 1 0.0913

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0409

    كرون التشيك CZK 1 0.0717

    يوان الصين CNY 1 0.2377

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0151

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4897

    كرون السويد SEK 1 0.159

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7768

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1257

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.1995

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1805

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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