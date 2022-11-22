باكو تستضيف مؤتمرا خاصا في موضوع "الأمن والتعاون: دور الأحزاب السياسية"

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

ينظم حزب أذربيجان الجديد بعاصمة أذربيجان باكو 22 نوفمبر اليوم مؤتمرا خاصا في موضوع "الأمن والتعاون: دور الأحزاب السياسية" للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الأسيوية ايكاب.

وافتتح فعاليات المؤتمر نائب رئيس حزب يئني أذربيجان رئيس الجهاز المركزي طاهر بداقوف بكلمة افتتاحية.

ثم قرأ مدير قسم الأحزاب السياسية والعلاقات مع السلطة التشريعية لدى الديوان الرئاسي عدالت ولييف رسالة تهنئة بعث بها رئيس جمهورية أذربيجان رئيس حزب أذربيجان الجديد إلهام علييف الى مشاركي المؤتمر.

ثم ألقى كلمة الرئيس المشارك في اللجنة الدائمة لدى ايكاب وزير الخارجية السابق مدير المكتب السابق للجمعية العامة الوطنية جونغ يو يونغ.

بعد ذلك التقطت صور جماعية تذكارية.

يذكر أن المؤتمر الخاص يواصل فعالياته بتنظيم دورات في "مشاركة الأحزاب السياسية في عملية بناء السلام" و"تشجيع الأمن الإقليمي والعالمي بواسطة التعاون بين الأحزاب السياسية".