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    مباحثات بين تركيا وروسيا لإنشاء محطة نووية في سينوب

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١١:٣٧]

    موسكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

    تناقش شركة "روس أتوم" النووية الحكومية الروسية بناء محطة للطاقة النووية "سينوب" في تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها أليكسي ليهاتشاف المدير العام لشركة "روس أتوم" النووية.

    قال إن نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بايراكتار صرح للجانب الروسي أن بناء محطة الطاقة النووية "سينوب" مخطط لها. وأشار إلى أنه تجري حاليا مناقشة تفاصيل المشروع. "سينوب" هي محطة الطاقة النووية الثانية التي يتم بناؤها في تركيا. تخطط تركيا لبناء محطة ثالثة من هذا القبيل في الجزء الأوروبي من البلاد في المستقبل.

    AZERTAG.AZ :مباحثات بين تركيا وروسيا لإنشاء محطة نووية في سينوب
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