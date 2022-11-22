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    تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١١:٤٢]

    باكو، 22 نوفمبر، (اذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 87.57 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.12 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 79.73 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.35 دولار.

    AZERTAG.AZ :تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية
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