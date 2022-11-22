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    بلغراد تستضيف ملتقى الاعمال الصربي الاذربيجاني

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]

    باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

    انعقد ملتقى الاعمال الصربي الاذربيجاني برعاية غرفة الصناعة والتجارة الصربية ووكالة ترويج التصدير والاستثمار الأذربيجانية (اذبرومو) في مدينة بلغراد في 21 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه شارك في الحدث رجال اعمال من المجالات الشتى للاقتصاد الى جانب المسئولين لكلا الجانبين. قدم نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صاحب محمدوف معلومات عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلد وبيئة الاعمال الملائمة لرواد الاعمال والمستثمرين. أشار نائب الوزير الى إمكانيات توسيع العلاقات في المجالات الزراعية والصناعية والانشائية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والأخرى مؤكدا ان ملتقى الاعمال سيساهم في توسيع العلاقات الاقتصادية وانشاء فرص التعاون الجديد.

    من جانبها قالت المستشارة الخاصة لوزير الاقتصاد الصربي ميريانا فيليبوفيتس ان بلادها حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان. تحدثت عن سبل توسيع التعاون الاقتصادية بين البلدين ودعت الشركات الأذربيجانية للمشاركة عن كثب في المشاريع المنفذة في المجالات الشتى بصربيا.

    وتحدث رئيس هيأة إدارة منطقة آلات الاقتصادية الحرة واله علي اصغروف عن الاعمال المقامة فيها والفرص اللوجستية، كذلك تناول رئيس هيأة إدارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف في حديثه نشاط الوكالة وتوسيع التعاون بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين. تطرق يوسف عبدلايف رئيس أذبرومو في حديثه الى نشاط المؤسسة وبيئة الاعمال والاستثمار المناسبة في البلد وفرص التصدير.

    AZERTAG.AZ :بلغراد تستضيف ملتقى الاعمال الصربي الاذربيجاني
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