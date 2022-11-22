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    نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٢]

    باكو، 22 نوفمبر، (اذرتاج)

    قامت اليوم نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي غالينا كاريلوفا والوفد المرافق لها بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الروسي زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام قبورهم.

    وثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

    AZERTAG.AZ :نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
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    نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء نائبة رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء