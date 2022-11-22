حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يبلغ 41.2 مليار دولار

باكو، 22 نوفمبر، (اذرتاج)

بلغ حجم التجارة الخارجية 41 مليارا و256.2 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 30 مليارا و962.9 مليون دولار وواردات بقيمة 10 مليارات و293.3 مليون دولار خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك انه بالمقارنة مع الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 زاد حجم التجارة الخارجية بنسبة 71.9 في المائة بالقيمة الحقيقية و9.1 في المائة بالقيمة الحقيقية. وزادت الصادرات بنسبة 13.3 في المائة بالقيمة الحقيقية والواردات بنسبة 1.1 في المائة. وفقا للمعلومات الواردة من لجنة الجمارك الحكومية، 89 في المائة من حجم التجارة الخارجية هي إيطاليا وتركيا وروسيا والهند والصين وإسرائيل واليونان والمملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك وكرواتيا وجورجيا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وسويسرا. تمت معاملات تجارية مع كازاخستان وتونس وإيران ورومانيا. 18.6 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة إلى البلاد من روسيا و15.8 في المائة من تركيا و14.4 في المائة من الصين و4.4 في المائة من ألمانيا و3.5 في المائة من الولايات المتحدة وكازاخستان و3.3 في المائة من إيران و2.8 في المائة من تركمانستان و2.2 في المائة من إيطاليا و2.1 في المائة من اليابان و1.9 في المائة من كوريا و1.8 في المائة من كل من بيلاروسيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا و1.7 في المائة من فرنسا و1.6 في المائة من الهند و1.3 في المائة من البرازيل و1.2 في المائة من فنلندا و1 في المائة من أوزبكستان و0.9 في المائة من جورجيا و0.8 في المائة من بولندا و13.6 في المائة لدول أخرى.

شكلت أغلبية الاستيراد الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمنتجات الغذائية والمركبات وأجزاؤها والمعادن الحديدية ومصنوعاتها والبلاستيك ومصنوعاتها والخشب ومصنوعاته والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التبغ والأثاث وأجزاؤها.