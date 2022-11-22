الرئيس إلهام علييف يجتمع مع المدير التنفيذي العام لمجموعة فورمولا 1 ومستشار المجموعة

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع المدير التنفيذي العام لمجموعة الفورمولا واحد ورئيسها ستيفانو دومينيكالي ومستشار المجموعة فلاويو برياتوري في 22 نوفمبر.

تم التأكيد في اللقاء على أهمية التنظيم الناجح لسباقات الفورمولا واحد في أذربيجان مع الإشارة الى الاهتمام المتزايد في العالم بهذه السباقات وقيل ان أذربيجان استقبلت عددا كثيرا من السياح الزائرين لمشاهدة السباقات.

قال الرئيس إلهام علييف ان الإمكانيات السياحية لأذربيجان تزداد توسعا سنة بعد سنة.

وقال المدير التنفيذي العام لمجموعة الفورمولا واحد ورئيسها ستيفانو دومينيكالي ومستشار المجموعة فلاويو برياتوري انهما سيبذلان كل ما في وسعهما للمزيد من تطوير هذه السباقات في أذربيجان مع جذب عدد أكثر من مواطني أذربيجان الى السباقات. وأضافا ان حلبة مدينة باكو ازدادت شهرة في العالم وأصبحت أحد أجمل مسارات في بطولة العالم في الفورمولا واحد مشددين على وجود البنية التحتية الجميلة والمعاصرة في باكو لتنظيم هذه السباقات.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول إمكانيات دعوة شخصيات معروفة لمشاهدة سباقات الفورمولا واحد في أذربيجان، ذلك نظرا للاهتمام المتزايد للبلد في العالم.

قال الضيفان ان جمال مدينة باكو ونظافتها ونظام الإضاءة فيها تركت انطباعات جميلة لديهما ونقلا تهانيهما الى الرئيس إلهام علييف بهذه المناسبة. اكدا انهما سيبذلان قصارى جهدهما لنشر معلومات بشكل أوسع عن جمال العاصمة الأذربيجانية في العالم.

كذلك هنأ الضيفان رئيسَ جمهورية أذربيجان بمناسبة تنفيذ مشاريع إعادة البناء والإعمار الواسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال، مشيرين الى أهمية الاعمال المقامة في مجال توفير امن التنقل فيها ولاسيما تعبيد آلاف كيلومترات من الطرق البرية الجديدة فيها.