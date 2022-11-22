تصدير نحو 127.7 ألف طن من فحم الكوك

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

تم تصدير 127.7 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 44 مليونا و98.1 ألف دولار أمريكي.