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    تصدير نحو 127.7 ألف طن من فحم الكوك

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٩]

    باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

    تم تصدير 127.7 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 44 مليونا و98.1 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 127.7 ألف طن من فحم الكوك
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