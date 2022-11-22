تصدير نحو 127.7 ألف طن من فحم الكوك
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٩]
باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)
تم تصدير 127.7 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 44 مليونا و98.1 ألف دولار أمريكي.
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