عائدات صندوق النفط المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات النفط والغاز تبلغ 17.1 مليار دولار
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]
باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)
تم تصدير 22 مليونا و682.7 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط الخام التي تم الحصول عليها من الصخور القارية من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر. وبلغت قيمة الصادرات النفطية والمنتجات النفطية 17 مليارا و179.6 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية.
يذكر انه في نفس الأشهر من عام 2021، تم تصدير 23 مليون و800.4 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من الدولة وبلغت قيمة الصادرات 11 مليارا و220 مليون دولار.
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