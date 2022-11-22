باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 10 أشهر للعام الجاري 18 مليارا و379.8 مليون متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – أكتوبر بلغت 14 مليارا و653.4 مليون دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 14 مليارا و927.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليارين و951.4 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي

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